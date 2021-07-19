Нападающий петербургского «Зенита» Малком в понедельник, 19 июля, прибыл в Токио (Япония) для участия в Олимпийских играх. Он уже присоединился к национальной команде, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

В минувшую субботу Малком помог «Зениту» завоевать Суперкубок России. Сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» со счетом 3:0, игра состоялась в Калининграде. После этого бразилец покинул расположение петербургского клуба и улетел в Японию.

Сборная Бразилии попала в группу D, где ее соперниками станут команды Германии, Кот-д’Ивуара и Саудовской Аварии. Первый матч бразильцы проведут против немцев 22 июля.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля, турнир продлится до 8 августа.