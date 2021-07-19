Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что национальный чемпионат-2022 будет проходить в период с 25 марта по 3 апреля.

Точное место проведения турнира пока не известно, однако уже есть его расписание:

26 марта — Спринт, свободный стиль;

27 марта — Скиатлон, 15/30 км;

29 марта — Классический стиль, 10/15 км;

30 марта — Командный спринт. классический стиль;

1 апреля — Эстафета;

2 апреля — Свободный стиль, 30 км. МСТ женщины;

3 апреля — Свободный стиль, 50 км. МСТ мужчины.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что чемпионат России может пройти в Сывтывкаре.

Напомним, национальный турнир традиционно проводится по окончании международного сезона. Первый этап Кубка мира-2021/22 стартует 26 ноября в Руке (Финляндия). С 4 по 20 февраля 2022 года состоятся зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай).