Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ. По его мнению, существующий формат нужно изменять и совершенствовать.

«Нынешний формат выглядит, мягко говоря, странно. Его надо модернизировать однозначно. В первую очередь этот лимит не дает заявлять игроков. Но для футбольного клуба ЦСКА этой проблемы нет даже и близко», — сказал Березуцкий на онлайн-встрече с болельщиками.

Напомним, на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по схеме «8+17». То есть, в заявку на сезон можно включить лишь восемь иностранцев, но все они могут присутствовать на поле единовременно.

Новый сезон РПЛ стартует на следующей неделе. ЦСКА в первом туре проведет домашний матч с «Уфой», игра состоится 25 июля.