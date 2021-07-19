Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренер национальной команды. По его мнению, РФС принял правильное решение.

«Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам», — цитирует Комбарова «Российская газета».

Экс-футболист добавил, что основным кандидатом на освободившуюся должность является экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Среди россиян — Курбан Бекиевич Бердыев. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец», — сказал Комбаров.

Напомним, 8 июля было объявлено об отставке Черчесова. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами выступления сборной России на Евро-2020, где команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.