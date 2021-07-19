Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к недоброжелателям.

«Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы. Я ничего не чувствую к вам, бездельники. Ничего!» — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля Макгрегор выступил на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера он встречался с Дастином Порье. В первом раунде Конор сломал ногу и покинул октагон на носилках, победу в бою присудили американцу.

На следующий день после поединка Макгрегор был прооперирован, восстановление займет не менее двух месяцев.

Этот бой стал для Конора и Порье уже третьим. В первый раз они сразились в 2014 году, тогда ирландец одержал победу нокаутом. Реванш состоялся в январе 2021-го, Порье нокаутировал соперника во втором раунде.