Новый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, возможно ли приглашение в тренерский штаб его брата Василия и Сергея Игнашевича.

«Сергея не будет. Приглашение Василия в общем было, но он пока взял время на раздумья. Я его спросил по поводу возвращения, но сильного энтузиазма не увидел. Все может поменяться в любое время», — сказал Березуцкий в эфире клубного канала.

Напомним, сегодня, 19 июля, ЦСКА официально объявил о назначении Березуцкого главным тренером команды.

Экс-футболист принял ЦСКА летом после отставки предыдущего главного тренера Ивицы Олича и провел с командой предсезонную подготовку. Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, под его руководством «армейцы» вылетели из Кубка России и заняли шестое место в чемпионате, впервые с сезона-2001 не попав в еврокубки.