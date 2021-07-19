Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче. Игра проходила на «ВЭБ Арене» сегодня, 19 июля, и завершилась со счетом 2:1.

Встречу обслуживал арбитр Александр Машлякевич. «Армейцы» вышли вперед на 28-й минуте, гол забил Ильзат Ахметов с передачи Константина Кучаева. Во втором тайме нижегородцам удалось сравнять счет после того, как Александр Сапета реализовал пенальти. Но за четыре минуты до окончания основного времени ЦСКА вернул себе преимущество, дубль оформил Ахметов.

Напомним, новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует на следующей неделе. ЦСКА в первом туре на своем поле примет «Уфу», игра состоится 25 июля. «Нижний Новгород» на следующий день встретится с «Сочи».