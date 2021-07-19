Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями от пребывания на Олимпийских играх в Токио. По словам спортсменки, в олимпийской деревне царит хорошая атмосфера, но все перемещаются по ней в масках и соблюдают социальную дистанцию.

«Мы пока ничего не успели посмотреть. У нас только квартира, теннисные корты и столовая. В столовой два этажа безумно больших размеров, но народу слишком много, везде очереди, чтобы взять еду. В целом мне все здесь нравится», — сказала Кудерметова.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля, турнир продлится до 8 августа. Женскую теннисную сборную России, помимо Кудерметовой, будут представлять Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Елена Веснина, заменившая Дарью Касаткину. В мужскую команду вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.