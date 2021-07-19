Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в товарищеском матче (1:2).

По словам специалиста, в первом тайме его подопечные допустили слишком много невынужденных потерь, из-за чего им приходилось постоянно обороняться. Второй тайм прошел лучше, до 75-й минуте нижегородцам удавалось контролировать мяч.

«Очень жаль, что упустили тот момент, когда армейцы перехватили инициативу. Но если сравнивать сегодняшнюю игру со спаррингами с «Рубином», есть поступательное движение в правильном направлении. Впереди у нас еще неделя до старта чемпионата, и она будет посвящена подготовке к домашнему матчу с «Сочи», — сказал Кержаков пресс-службе клуба.

Тренер выразил надежду на то, что команда пополнится новыми игроками до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, первый матч «Нижнего Новгорода» в РПЛ состоится на следующей неделе. 26 июля команда Кержакова на своем поле примет «Сочи» в рамках первого тура.