Технический директор «Бенфики» Луизао поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это сложный соперник. Мы должны учитывать длительность перелёта в Москву. Впрочем, «Бенфика», даже с этими перелётами, всегда готова. Команда, которую тренирует Руй Витория, имеет южноамериканский колорит — у них, например, есть Понсе. Также у «Спартака» есть Виктор Мозес», — сказал Луизао пресс-службе клуба.

Он также отметил, что «Спартак» начнет национальный чемпионат раньше, чем «Бенфика», однако тренер португальской команде тоже приучает своих игроков к турнирной дисциплине.

Напомним, первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победившая команда пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшая — в групповой этап Лиги Европы.