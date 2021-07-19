Алексей Березуцкий официально возглавил ЦСКА, «Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов. Эти и другие новости дня — в дайджесте за 19 июля.

Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий официально утверждён главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Специалист избавился от приставки «исполняющий обязанности».

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в отборе Лиги чемпионов

Вице-чемпион России московский «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт 3 или 4 августа, ответная — 10 августа.

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче

В Москве на «ВЭБ Арене» состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Нижним Новгородом», победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. В составе армейцев дублем отметился Ильзат Ахметов, у нижегородцев с пенальти отличился Александр Сапета.

Малком прибыл на Олимпиаду в Токио

Нападающий «Зенита» Малком присоединился к олимпийской сборной Бразилии в Токио. Спортсмен прибыл в расположение команды сегодня, 19 июля. 22 июля Бразилия проведет первый матч группового этапа против Германии.

В календаре НХЛ будет пауза на Олимпиаду

Как утверждает ESPN, в календаре НХЛ на следующий сезон будет предусмотрена пауза на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля. Однако это не гарантирует, что лига отпустит хоккеистов на турнир.

Влашич не перейдет в «Милан»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сообщил, что его переход в «Милан» не состоится. Ранее итальянский клуб собирался взять хорвата аренду с обязательством последующего выкупа в случае выхода в Лигу чемпионов.

Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Ведран Чорлука покинул тренерский штаб команды, проработав в ней менее двух недель.

Шабазз Напьер перешел в «Зенит»

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Шабаззом Напьером. 14 июля американскому разыгрывающему исполнилось 30 лет, контракт с ним рассчитан на один сезон.