Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Токио (Япония).

По словам спортсменки, команда долго добиралась из Южно-Сахалинска. Хотя перелет занял всего полтора часа, заселиться в номера в олимпийской деревне удалось лишь под вечер.

«Были безумно уставшими, но в то же время было приятно и волнительно вновь оказаться в олимпийской деревне, ощутить эту неповторимую атмосферу Игр. Сразу начали знакомиться с деревней. Узнали, где находится столовая, где теннисные корты… Здесь объекты расположены на больших расстояниях, надо все рассчитывать заранее, время на питание, плюс каждый день на сдачу теста. Словом, все не просто, не так, как на других Олимпиадах. Правда, еда хорошая», — приводит слова Весниной ФТР.

Также спортсменка посетовала на невероятную жару, которая достигает +42 градусов на солнце. По ее словам, российская команда уже успела провести первые тренировки на корте, почувствовать покрытие и мячи.

Напомним, помимо Весниной, женскую сборную России представят Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. В мужскую команду попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Они должны были состояться еще год назад, но были отложены из-за пандемии коронавируса.