Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему не смогла пройти отбор на Олимпиаду в Токио в своей коронной дисциплине — 200 м брассом. Россиянка выступит на 100 м брассом.

«Ничего не мешало, просто были два тяжёлых года. Проходи отбор, как и должно быть, в 2020 году, я бы хорошо подготовилась к чемпионату России, но в 2021 году так получилось, что я тренировалась не со своим папой», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

По словам пловчихи, она тренировалась под руководством американца Дэвида Сало. Несмотря на проделанную подготовительную работу, подвести себя к отбору не удалось, сказала Ефимова.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.