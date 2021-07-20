Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко озвучил сумму ущерба, который понесла команда от столкновения Макса Ферстаппена с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, инцидент произошел на этапе Гран-при в Сильверстоуне. Хэмилтон передним колесом задел заднее колесо болида Ферстаппена, голландец улетел в отбойник и не смог продолжить гонку. Он был доставлен в больницу для обследования, а разбитый болид эвакуирован с трассы.

«Пока что складывается сумма в 750 тыс. евро. При этом пока не совсем понятны повреждения двигателя. Но особенно во время ограничения бюджета это значимая для нас сумма, это неприятно», — приводит слова Марко RTL.

Директор «Хонды» Тойохиру Танабе сообщил, что ущерб оказался менее серьезным, чем ожидалось. Двигатель будет отправлен на завод в Японию, после чего станет известна итоговая сумма ущерба.