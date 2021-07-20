Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, какая сумма была потрачена на проведение Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио.

«Мы внесли 1,7 млрд долларов в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. В том числе обеспечили участие всех национальных олимпийских комитетов (НОК) и всех команд НОК. Мы не только говорим, но и предпринимаем действия», — цитирует Томаса Баха «Р-Спорт».

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Летние Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса на год. Иностранных болельщиков на соревнованиях также не будет.

На данный момент в некоторых префектурах Японии введен режим ЧС из-за продолжающейся сложной эпидемиологической ситуации. Суточный прирост новых случаев заражения в Японии сейчас держится на отметке выше 1 тыс. человек.