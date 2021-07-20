Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение текста девиза Олимпийских игр в Токио.

Согласно новому варианту, предложенного президентом МОК Томасом Бахом, новый девиз Олимпийских игр будет звучать так: «быстрее, выше, сильнее – вместе» (на латыни — citius, altius, fortius — communis). Решение о смене девиза было принято единогласно.

«Это эпохальное событие», — сказал глава МОК Томас Бах.

Напомним, первоначальный вариант фразы был придуман французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Слова понравились барону Пьеру де Кубертену, который позднее решил, что именно эта фраза отражает цель атлетов со всего мира.

Девиз в форме «citius, fortius, altius» (быстрее, сильнее, выше) был утверждён первым олимпийским конгрессом в 1894 году. Выражение также появилось на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК в июле 1894 года.