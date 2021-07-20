Чемпионка и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме рассказала об излишнем интересе со стороны болельщиков и поклонников к своей персоне после успеха на Играх.

«Большинство сообщений, которые я получаю в социальных сетях, неприличного характера. Они на тему секса. Наверное, больше всего их было сразу после Олимпиады в Рио-де-Жанейро», — сказал Блуме.

По словам спортсменки, многие болельщики хотели сфотографироваться с ней, но в процессе некоторые позволяли себе дотрагиваться руками до ягодиц и говорить оскорбительно неприличные слова ей на ухо.

«Это переходило все границы», — отметила пловчиха.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, Пернилла Блуме победила на дистанции 50 м вольным стилем и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м.