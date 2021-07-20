Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов, где «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой».

«Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клубы всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет не зазорно», — отметил Романцев.

По его мнению, даже, несмотря на то, что сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это все еще умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. И состав в команде подобран для больших дел — в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

«Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и её слабые места», — сказал специалист.

Также Олег Романцев отметил, что после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении.