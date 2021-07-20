Российский бегун в беге на 100 метров с барьерами, победитель и неоднократный призер чемпионатов мира Сергей Шубенков рассказал об ожиданиях и планах на летние Олимпийские игры в Токио.

«Задача номер один – это обязательно золотая медаль. Задача номер два – как пойдет. Конечно, главное – это медаль. Если победа, то и результат неважен. Но если покажу лучший в жизни результат, но его не хватит для победы, конечно, обижаться не имеет смысла», — сказал Шубенков.

Шубенков также отметил, что опыт выступления на Олимпиаде в Лондоне вряд ли поможет ему в Токио – масса новых требований из-за ковида серьезно осложняет проведение соревнований и участие в них. Шубенков

«Качать приложения, отмечаться, заранее подавать расписание передвижений. Все это беспрецедентно, я ни в коем случае такого ожидать не мог. Не знаю, как это будет работать», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, для Сергея Шубенкова Олимпиада в Токио станет второй в карьере спортсмена после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году Шубенков пропустил из-за санкций в отношении российской легкой атлетики со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, тогда — IAAF).