Чешский форвард Иржи Новотны объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам хоккеиста, он был внутренне настроен на это в течение долгого времени, а теперь решил объявить о решении официально.

«Многие хоккеисты подбадривали меня и уговаривали не заканчивать. Многие люди, которые действительно что-то сделали в хоккее, говорили мне не торопиться и тщательно всё обдумать. Но у меня оставалось три-четыре месяца на размышления, и решение всё больше созревало», -сказал Новотны.

Хоккеист также отметил, что дело вовсе не в лени или потере интереса к хоккею – в игру вступил семейный фактор.

«Мне нужно заботиться о детях, вернуть им время, которое я не мог дать им раньше», — добавил хоккеист.

Напомним, Иржи Новотны был выбран клубом НХЛ «Баффало» на драфте 2001 года под 22-м номером. В Национальной лиге нападающий выступал за «Баффало», «Вашингтон», «Коламбус».

Также хоккеист успел поиграть и в КХЛ: «Атлант», казахстанский «Барыс», пражский «Лев», «Локомотив», «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Кроме того, в составе сборной Чехии Иржи Новотны стал чемпионом мира в 2010 году.