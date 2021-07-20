В России по данным на вторник, 20 июля, выявлено 23 770 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране превысило шесть миллионов – 6 006 536 случаев.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 784 человека. Выписаны по состоянию здоровья — 22 218 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено почти 160 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 149 922 жителя России, еще 5 382 213 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило — 3188. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1934 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области число зараженных держится примерно в одном диапазоне, 2478 случаев выявлено за последние 24 часа.