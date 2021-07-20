Российский бегун в беге на 100 метров с барьерами, победитель и неоднократный призер чемпионатов мира Сергей Шубенков рассказал, когда собирается вакцинироваться от коронавируса.

«Пока я не вакцинировался. Хочу, но пока не буду. После сезона, я думаю, вакцинируюсь», — сказал Шубенков.

Спортсмен также отметил, что болезнь обошла его стороной. Однако тема коронавируса и пандемии не обошла его стороной и серьезно изменила тренировочные планы бегуна.

«Весь прошлый год просидел дома, никуда не поехал. Хотя там и другие дела наложились, да и международного сезона, в общем, не было. А сейчас, по сути, из-за ковида нам пришлось запланировать последний этап подготовки в Новогорске, а не дома, как хотели изначально», — отметил Шубенков.

Напомним, сейчас Сергей Шубенков вместе со сборной России находится на базе в Новогорске, где в закрытом режиме команда готовится к Играм в Токио.