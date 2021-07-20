Российский боец смешанных единоборств и Заслуженный мастер спорта России по самбо Денис Гольцов прокомментировал решение МОК о признании самбо Олимпийским видом спорта.

«У меня информация по этому поводу уже была ранее, было понимание, как события будут разворачиваться. Что могу сказать? Я только рад, что самбисты будут иметь возможность попасть в нашу олимпийскую семью и представлять нашу страну на величайшем уровне и на самом грандиозном спортивном событии в мире. Я двумя руками за это решение, и буду стараться сделать от себя все зависящее, чтобы помочь информативно и поддержать наших ребят», — сказал Гольцов в разговоре с корреспондентом Неваспорт.