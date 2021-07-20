Российский боец смешанных единоборств и Заслуженный мастер спорта России по самбо Денис Гольцов прокомментировал решение МОК о признании самбо Олимпийским видом спорта.
«У меня информация по этому поводу уже была ранее, было понимание, как события будут разворачиваться. Что могу сказать? Я только рад, что самбисты будут иметь возможность попасть в нашу олимпийскую семью и представлять нашу страну на величайшем уровне и на самом грандиозном спортивном событии в мире. Я двумя руками за это решение, и буду стараться сделать от себя все зависящее, чтобы помочь информативно и поддержать наших ребят», — сказал Гольцов в разговоре с корреспондентом Неваспорт.
Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация самбо (ФИАС) получила постоянное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято на сессии МОК, прошедшей 20 июля в Токио накануне старта Олимпийских игр.
Денис Гольцов — чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы (2012, 2017), чемпион мира (2016, 2017), мастер спорта по боксу (2009) и самбо (2013), Заслуженный мастер спорта России по самбо (2018). Гольцов также является послом программы «Самбо в школу» и занимается популяризацией самбо среди детей в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга.
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