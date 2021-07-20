Футбольный клуб «Зенит» объявил о готовности принимать матчи нового сезона Тинькофф РПЛ на домашнем стадионе. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Твиттере.

«Газпром Арена готова к новому сезону РПЛ!», -подписали фото в пресс-службе «Зенита».

Напомним, во время проведения чемпионата Европы по футболу, стадион в Санкт-Петербурге принял семь матче турнира. Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет в рамках 3-го тура РПЛ. 7 августа санкт-петербургская команда примет «Краснодар».