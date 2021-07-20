Чемпионка Европы по фигурному катанию российская фигуристка Алена Косторная показала процесс окрашивания своих волос в ярко-фиолетовый цвет. Фигуристка запечатлела процесс на видео, который позже опубликовала на своей странице в TikTok.

«Ну, вот я и пришла к финальному цвету волос, который планировали сначала», – подписала видео фигуристка.

Алена Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России, а также серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при. Мастер спорта России международного класса.

По состоянию на 26 марта 2021 года занимает восьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В 2019 году на своём первом международном старте на взрослом уровне CS Finlandia Trophy в произвольной программе исполнила два тройных акселя, став десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях.