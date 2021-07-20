Женскую норвежскую сборною по пляжному гандболу оштрафовали за отказ выступать на соревнованиях в бикини. Сообщается, что наказание было наложено из-за «отсутствия правильной экипировки» в матче чемпионата Европы, проходившего в болгарском городе Варна. Известно, что норвежки вышли на матч за бронзовые медали не в обычных трусах от бикини, а в спортивных шортах.

В результате инцидента, дисциплинарный комитет Европейской федерации гандбола (EHF) оштрафовал каждую гандболистку на 150 евро, общая сумма штрафа составила 1500 евро. Однако перед стартом европейского первенства сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить выступление в шортах, но получила отказ и была предупреждена о штрафе.