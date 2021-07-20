Накануне в Санкт-Петербурге стартовали сборы арбитров, ассистентов и инспекторов, обслуживающие матчи Тинькофф РПЛ. Известно, что сборы продлятся четыре дня. Всего к участию были приглашены 15 судей, 33 помощника арбитра и 20 инспекторов. В числе прибывших также судья четвертьфинала Евро-2020 Сергей Карасёв.

«Тренировочные занятия под руководством фитнес-инструкторов будут проходить на стадионе «Царское село « в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На теории инструкторы, одним из которых стал член экспертно-судейской комиссии Алан Снодди, проведут занятия по 8 основным темам, включая контроль игры и правила игры рукой», — сообщается на официальном сайте РФС.

В первый день судьи прошли скрининг-тестирование. Затем глава судейского комитета Виктор Кашшаи ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции. После этого журналисты пообщались с главными судьями о приближающем старте сезона.