Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана 34-летний боец Мурод Хантураев погиб в ДТП.

Известно, что трагедия произошла накануне, 19 июля, на Чарвакском шоссе в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Узбекистан. Хантураев, находившийся за рулём автомобиля BMW, потерял управление, врезался в другую машину и на большой скорости вылетел с трассы. Спортсмен погиб на месте, водитель второй машины находится в больнице.

Мурод Хантураев начал профессиональную карьеру в 2013 году. Всего в смешанных единоборствах боец провёл 12 поединков, одержал 10 побед и 2 поражения. Последний бой провел в сентябре 2019 года, где победил Евгения Мякинкина.