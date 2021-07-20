Футбольные клубы «Барселона» и «Ювентус» рассматривают вариант громкого обмена футболистами.

В случае успешного завершения сделки, «старая синьора» моет заполучить форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, в обратном направлении может отправиться аргентинец Пауло Дибала. При этом известно, что инициатором обмена и переговоров выступает клуб из Каталонии.

В прошедшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 51 матче за «Барселону», где отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Атлетико Мадрид» или в один из клубов АПЛ. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 млн евро.

Пауло Дибала в прошедшем сезоне провёл 20 матчей в составе «Ювентуса», 14 из которых в основе, и отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. Футболист выступает за «Ювентус» с 2015 года. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 млн евро.