Организаторы первого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров объявили предварительные составы участников. Со стороны России на турнире выступят четыре одиночника и два танцевальных дуэта.

Полный состав сборной России выглядит следующим образом. Юниорки — Софья Самоделкина, Мария Захарова. Юниоры – Марк Кондратюк, Егор Рухин.

В танцах на льду будут выступать следующие сочетания фигуристов: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

Напомним, соревнования пройдут во французском городе Куршевель с 18 по 21 августа. Второй этап пройдет также в Куршевеле с 25-28 августа. Третий и заключительный этап Гран-при среди юниоров пройдет в Кошице, Словакия, с 1 по 4 сентября.