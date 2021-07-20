Трое российских баскетболистов снялись с участия в драфте НБА в 2021 году. В списке форвард «Химок» 21-летний Владислав Одиноков, 20-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский и 19-летний защитник «Басконии» Павел Савков.

Единственным участников драфта среди россиян станет центровой ЦСКА Александр Шашков. В последний раз российских баскетболистов выбирали на драфте НБА в далеком 2013 году. Тезка российского футбольного арбитра Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».

Известно, что баскетболист Никита Михайловский рассматривал возможность участия в драфте НБА в 2019 и 2020 годах, однако в обоих случаях снимал свою кандидатуру.

Напомним, церемония драфта НБА 2021 года состоится 29 июля и будет проходить в Нью-Йорке.