Американский форвард Тарик Блэк покинул баскетбольный клуб «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

«Проведя всего полгода в составе нашего Клуба, Тарик влюбил в себя болельщиков и не дал никому усомниться в своем профессионализме. Постоянное присутствие под кольцом, разбрасываемые локти в адрес центровых соперника, давление на мяч в любой ситуации — Тарик всегда готов был применять и применял эти качества в любой игре», — сообщается в официальном заявлении клуба.

Напомним, Тарик Блэк пополнил состав «Зенита» в середине января 2021 года. Ранее сообщалось, что баскетболист будет выступать за петербургский клуб до конца сезона-2020/21.

С 2014 по 2018 год Тарик Блэк выступал в НБА за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в регулярных чемпионатах НБА провел 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора. Перед тем, как перейти в «Зенит», баскетболист выступал в израильском «Маккаби».