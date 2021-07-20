Главный тренер российской волейбольной сборной Туомас Саммелвуо прокомментировал решение доверить пронос флага ОКР волейболисту Максиму Михайлову.
«В первую очередь эта роль говорит об огромном уважении к Максу – оценка того, что он уже сделал за свою карьеру для страны, для клуба. Он – Олимпийский чемпион, для которого это четвертые Игры. Мы все рады за Максима, и за весь российский волейбол. Это большая честь для всех нас», — сказал Туомас Саммелвуо.
Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Мужская волейбольная сборная одной из первых прилетела в Токио и заселилась в Олимпийскую деревню. Первый матч волейболистов против сборной Аргентины состоится на следующий день после церемонии открытия Игр — 24 июля.
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