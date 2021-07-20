Главный тренер российской волейбольной сборной Туомас Саммелвуо прокомментировал решение доверить пронос флага ОКР волейболисту Максиму Михайлову.

«В первую очередь эта роль говорит об огромном уважении к Максу – оценка того, что он уже сделал за свою карьеру для страны, для клуба. Он – Олимпийский чемпион, для которого это четвертые Игры. Мы все рады за Максима, и за весь российский волейбол. Это большая честь для всех нас», — сказал Туомас Саммелвуо.