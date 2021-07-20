Капитан сборной России по регби Василий Артемьев рассказал о негативном отношении к ранней специализации спортсменов, упомянув, в частности, фигурное катание. Регбист также отметил, что является не большим фанатом ранней специализации спортсменов и всячески это подчеркивает.

«Но именно из-за этой ранней специализации мы имеем результат: к 14 годам в фигурном катании, в художественной гимнастике, где-то в спортивной гимнастике, в лёгкой атлетике и некоторых других индивидуальных видах спорта мы начинаем брать медали. Но мы получаем этот результат потому, что мало где так мучают детей — если уж говорить откровенно», — сказал Артемьев.

По мнению Артемьева, в России с 5-6 лет фигуристки начинают жесткие тренировки и не знают ничего другого. В результате, «заточенность» на обязательные победы с детства и огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм, получают огромное количество травм позвоночника и других частей тела.