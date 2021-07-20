Сборная России по футболу проведет выездной матч отборочного турнира чемпионата мира против сборной Хорватии в хорватском городе Сплите. Об этом сообщает Хорватский футбольного союза (HNS)на своей странице в Твиттер.

Встреча национальной сборной России с Хорватией состоится 14 ноября. Домашний матч против хорватской команды россияне проведут 1 сентября на московском стадионе «Лужники».

Напомним, после 3-х матчей сборная России занимает второе место в группе H с 6-ю очками. Соперниками россиян являются сборные Словакии, Кипра, Словении и Мальты.

Кроме того, ранее стало известно, что Россия 11 ноября сыграет матч против сборной Кипра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», а также матч со сборной Словакии 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.