Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал, в каких условиях живут волейболисты в Олимпийской деревне в Токио. По словам тренера, единственное, что может быть некомфортным – жаркая и душная погода.

«Здесь очень красиво. Номера нормальные. Все в одинаковых условиях, вполне достойно. По поводу условий, если честно, никто ничего даже не говорит – все сконцентрированы только на деле. Единственное, на что я обращаю внимание – погода. Очень жарко, на улице +32», — сказал Саммельвуо.

Как отметил специалист, такая температура ощущается немного по-другому в этой климатической зоне, не так в Москве или в Питере – в Токио слишком душно.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Мужская волейбольная сборная одной из первых прилетела в Токио и заселилась в Олимпийскую деревню. Первый матч волейболистов против сборной Аргентины состоится на следующий день после церемонии открытия Игр — 24 июля.