Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландский боец Конор Макгрегор жестко ответил на критику соперников. Соответствующий пост боец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я подтираю свой богатый зад вашими чувствами по поводу моей работы. Ничего не чувствую к вам, бездельники! Вы просто трупы», – написал ирландец у себя в Instagram.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля по мск на проходящем в Лас-Вегасе турнире UFC 264, Конор Макгрегор получил перелом голеностопа и не смог продолжить поединок с американцем Дастином Порье. После этого, ирландскому бойцу было присуждено техническое поражение, ставшее для Макгрегора вторым подряд. В январе текущего года Порье также нокаутировал ирландца.