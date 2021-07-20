Российская теннисистка Анастасия Захарова, выступавшая в основной сетке турнира в польском городе Гдыне не смогла выйти во второй круг. Напомним, россиянка выступала в статусе лаки-лузера.

На старте соревнований Захарова проиграла грузинской теннисистке Екатерине Горгодзе, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Счет встречи составил 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Анастасия Захарова ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 11 брейков. Для Анастасии этот матч стал дебютным в основной сетке турнира WTA.

Теперь за выход в ¼ финала соревнований с призовым фондом в 235 238 долларов Екатерина Горгодзе поспорит с американкой Варварой Лепченко. Кроме того, в основной сетке остались еще две россиянки — Амина Аншба (LL) и Варвара Грачёва (7).