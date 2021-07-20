Футболист Владимир Обухов рассказал, каким образом запрещённые вещества попали в его организм, из-за которых позднее он был дисквалифицирован.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провёл вторую половину сезона-2012/2013. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал», — сказал Обухов.

По словам футболиста, в целом он не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнение всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возражение повлекло бы за собой нарушение правил контракта.

«Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть. Перед одним из матчей молодёжной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал», — отметил он.

Обухов также отметил, что после консультаций с юристами, он принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество и сообщить дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию о возможном допинге. Кроме того, спортсмен поблагодарил своих бывших партнеров по команде «Торпедо», которые нашли в себе силы, и предоставили в ФИФА свои показания.

При этом шестимесячное наказание за нарушение, которого он не совершал, и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», Обухов назвал жёстким и не совсем справедливым. Однако, он решил выбрать меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру.