Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило участников летних Олимпийских игр в Токио о потенциальных угрозах со стороны киберпреступников.

«ФБР на сегодняшний день не осведомлено о какой-либо конкретной киберугрозе этим Олимпийским играм, но призывает партнёров сохранять бдительность и поддерживать передовой опыт в том, что касается взаимодействия в сетевой и цифровой среде», — сообщается в сообщении ведомства.

Как пояснили в ФБР, атаки могут производиться как со стороны киберпреступников, так и со стороны государств. Они могут включать в себя DDoS-атаки, направленные на вычислительную систему с целью довести её до отказа. Кроме того, олимпийцев предупредили о распространении программ-вымогателей, недобросовестного применения социальной инженерии, фишинговых кампаниях и инсайдерских угрозах.