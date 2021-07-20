Белорусский защитник Степан Фальковский поделился впечатлениями о клубе, городе и рассказал о том, как переходил в клуб Санкт-Петербурга из минского «Динамо».
По словам хоккеиста, возможность попасть в такую организацию как СКА предоставляется всего один раз в жизни. Поэтому после того, как поступило предложение о переходе, Фальковский с радостью согласился принять его.
«Вчера проехался на катере по Неве – город очень красивый. А в «Хоккейном городе» просто классно находиться. Здесь все на высшем уровне. Я недолго думал над предложением, решил сразу согласиться на переход. Такая возможность бывает всего один раз», — сказал он.
На вопрос о том, какого было играть в Ледовом в качестве гостя, Фальковский ответил, что на арене СКА всегда была хорошая атмосфера.
«Здесь очень хорошая атмосфера. Видно, что болельщики поддерживают родную команду, поэтому играть даже в гостях было приятно. У такой команды, как СКА, может быть только одна задача – побеждать», — отметил Фальковский.
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