Белорусский защитник Степан Фальковский поделился впечатлениями о клубе, городе и рассказал о том, как переходил в клуб Санкт-Петербурга из минского «Динамо».

По словам хоккеиста, возможность попасть в такую организацию как СКА предоставляется всего один раз в жизни. Поэтому после того, как поступило предложение о переходе, Фальковский с радостью согласился принять его.

«Вчера проехался на катере по Неве – город очень красивый. А в «Хоккейном городе» просто классно находиться. Здесь все на высшем уровне. Я недолго думал над предложением, решил сразу согласиться на переход. Такая возможность бывает всего один раз», — сказал он.

На вопрос о том, какого было играть в Ледовом в качестве гостя, Фальковский ответил, что на арене СКА всегда была хорошая атмосфера.