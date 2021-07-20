Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что в лиге всерьез обсуждают вопрос возвращения пива на стадионах во время игр чемпионата. По мнению Прядкина, так компании-производители могли бы принести финансовую поддержку футболу.

Напомним, запрет на продажу пивных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Ранее на эту же тему высказывался председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, который сказал, что «пиво является последним резервом в плане привлечения финансирования и его необходимо как можно быстрее внедрять».

«Мы участвовали в лоббировании привлечения пивных брендов в наши клубы на начальном этапе. В каждом клубе есть лоббисты, имеющие неплохие связи в Госдуме. На определенном этапе мы зашли далеко, потом была пауза. Сегодня было оперативное совещание, совместно с РФС обсуждали вопросы пива», — отметил президент РПЛ в ходе общения с журналистами.

Прядкин также отметил, что на скорость решения вопроса влияет лоббирование со стороны лиц, которые не заинтересованы в возвращении пива на стадионы: