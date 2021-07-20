Уже через три дня в Токио стартуют Игры XXII летней Олимпиады. Как и три года назад в Пхёнчхане, на аренах Японии мы формально не увидим сборной России. Вместо неё едет команда Олимпийского комитета России под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна Михалкова-Александрова. Россия продолжает расплачиваться за допинговые грешки решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Кстати, через год в Пекине мы также не увидим российский триколор (кроме как на форме спортсменов, которую на удивление легко одобрил Международный олимпийский комитет).

Для российских болельщиков такое решение CAS стало настоящим ударом, и многие даже принципиально отказываются болеть за спортсменов, согласившихся на участие в состязаниях под «белой тряпкой» — так пренебрежительно в фанатской среде называют олимпийский флаг.

Однако если посмотреть на историю под другим углом, можно понять, что такое решение выглядит не унижением, а напротив – проявлением уважения к россиянам.

Для начала стоит вспомнить изначальную идею барона Пьера де Кубертена. Основатель современной Олимпиады хотел, чтобы Игры были состязанием спортсменов, а не государств. Да, с годами эта идея существенно трансформировалась под влиянием роста количества болельщиков. Сейчас Олимпиада – это не только «быстрее, выше, сильнее», это ещё и миллиарды фанатов, прильнувших к экранам телевизоров (увы, в этом году на трибунах большого числа болельщиков мы не увидим). Олимпийские игры стали бизнесом и зачастую инструментом политических игрищ.

Но кое-что от идеи Кубертена в современных Олимпиадах осталось. Вспомните, как правильно называется на Олимпиаде «медальный зачёт»? Подсказка: впереди есть ещё одно слово. Если не вспомнили, то правильное название медального зачёта – НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ медальный зачёт. Количество медалей одной страны не даёт абсолютно ей никаких бонусов и даже фактически не отражает уровень развития спорта в её стране.

По большому счёту летние Олимпийские игры выигрывают три вида спорта: лёгкая атлетика, плавание и борьба. Лучше всего на Олимпиадах выступают страны, в которых есть достаточное представительство в этих дисциплинах. Будь страна хоть трижды золотой жилой для, к примеру, футбола, баскетбола и волейбола, в этих видах спорта её ждут только по два комплекта медалей (по одному на мужчин и женщин). В лёгкой атлетике в этом году разыгрывается 48 комплектов наград, а в плавании – 37. Поэтому медальный зачёт интересен лишь любителям истории и статистики. Поэтому не видя в нём Россию, расстраиваться точно не нужно.

Но самое главное в ситуации с российскими атлетами даже не это. Допуская их на Игры под нейтральным флагом, МОК проявляет к ним высочайшую степень уважения. Организации было бы проще всего просто закрыть путь в Токио вообще для всех россиян, как для приехавших просто ради участия, так и для реальных претендентов на золото (вроде тех же легкоатлетов Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова). Но в МОК решили: спортсмены не должны страдать за грехи чиновников. Отстранение сборной России от Олимпиады означает, что наказание вынесено для тех, кого в нашей стране принято больше всего ругать в делах о допинговых скандалах. Ведь после очередного отстранения спортсмена, в среде фанатов начинаются разговоры: «Атлеты – они как дети. Им сказали таблетку принять, они принимают. Это всё чиновники, чтобы выслужиться, организуют». Ну так вот таким чиновникам и вынесено наказание. Россия лишилась таких «радостей», как «Русский дом» для вип-болельщиков со шведским столом и выступлением звёзд шоу-бизнеса.

Допуская же атлетов, Международный олимпийский комитет признаёт: «Мы так уважаем этих спортсменов из России и так уверены, что они принесут рейтинги и зрительский интерес олимпийскому движению, что готовы допустить их, даже несмотря на санкции к стране».

Так что если вы всё ещё не уверены, стоит ли поддерживать «нейтральную» сборную со словом «России» в названии и бело-сине-красным триколором на форме, то, надеемся, эта статья поможет вам развеять последние сомнения.