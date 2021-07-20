Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был награжден кубком из глины ручной работы. Подарок футболисту преподнесли ученики художницы из Санкт-Петербурга Валерии Лошак. Об этом рассказала сама художница, опубликовав пост в Instagram.

«Ура! У нас получилось! Сегодня дети вручили свой кубок лучшему игроку минувшего чемпионата — Артёму Дзюбе. Огромное спасибо «Зениту» за помощь в организации встречи. Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артёму Дзюбе», — написала Лошак в посте.

Сообщается, что во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото. Лошак также отметила, что на создание альтернативного кубка юные поклонники Дзюбы потратили почти месяц.

Напомним, ранее Артем Дзюба был признан лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2020/2021. На счету футболиста было 20 голов и шесть результативных передач.