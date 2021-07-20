Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс рассказал, почему комитет изменил девиз Олимпийских игр.

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач», — сказал Адамс.

Как отметил представитель МОК, идея обновления слогана должна показать: если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе.

Напомним, ранее фразу «быстрее, выше, сильнее» заменили на «быстрее, выше, сильнее – вместе». Слоган не менялся с 1894 года, когда барон Пьер де Кубертен впервые использовал девиз священника Анри Дидона «citius, fortius, altius» (быстрее, сильнее, выше) на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК.