Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил о том, что признание Международной федерации самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК) является большим событием.

«От всей души поздравляю Международную федерацию самбо с полноценным признанием Международным олимпийским комитетом! Очень рад за наш вид спорта, за всех нас, самбистов», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Ранее днем стало известно, что в преддверии начала летних Олимпийских игр в Токио, МОК проголосовал за постоянное признание Международной федерации самбо (FIAS) и еще пяти международных спортивных федераций.

Напомним, Федор Емельяненко является четырёхкратным чемпион мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Емельяненко — лучший боец за всю историю смешанных единоборств.