Генеральный директор «Милана» Иван Газидис болен раком. Как сообщает официальный сайт клуба, у него диагностирован рак гортани.

Сейчас Газидис находится в клинике, но при этом продолжит работу. Врачи отмечают, что форма заболевания 56-летнего функционера излечимая.

Сам Газидис подчеркнул, что его поддерживают родственники и сотрудники клуба, а также отметил высокий уровень профессионализма медицинской бригады.

Газидис пришёл в «Милан» в декабре 2018 года. В минувшем сезоне клуб стал вице-чемпионом Италии, заняв самое высокое место за последние девять лет, и вернулся в Лигу чемпионов спустя восемь сезонов.