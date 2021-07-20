Защитник сборной Англии Люк Шоу провёл четыре матча чемпионата Европы-2020 со сломанными рёбрами, сообщает The Telegraph. 26-летний игрок «Манчестер Юнайтед» сломал два ребра в игре 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0). Несмотря на травму, футболист смог доиграть встречу до конца на обезболивающих препаратах.

В четвертьфинале с Украиной Шоу отдал два голевых паса, и когда счёт стал 4:0, был заменён на Кирана Триппьера.

В полуфинале против Дании (2:1) и финале с Италией Шоу отыграл по 120 минут. В финальной игре защитник открыл счёт на второй минуте, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. Но героизма Шоу оказалось недостаточно — Италия сравняла счёт (1:1) и выиграла серию пенальти 3:2.