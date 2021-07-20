Сразу пять футболистов объявили об уходе из сборной Швеции после чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба УЕФА. В их число вошли защитники Микаэль Лустиг (АИК, 34 года), Андреас Гранквист («Хельсингборг», 36 лет), Себастьян Ларссон (АИК, 36 лет), Густав Свенссон («Гуанчжоу Сити», 34 года) и Маркус Берг («Гётеборг», 34 года).

На Евро-2020 Швеция заняла первое место в группе с Испанией (0:0), Словакией (1:0) и Польшей (3:2), а в 1/8 финала в дополнительное время уступила Украине (1:2).

Лустиг провёл за сборную Швеции 94 матча и забил 6 голов, приняв участие в Евро-2012, 2016 и 2020, а также ЧМ-2018. На чемпионате Европы-2020 он отыграл все четыре встречи.

На счету Гранквиста 88 игр и 9 голов. Он участвовал в Евро-2008, 2012, 2016 и 2020 и в ЧМ-2018. На чемпионате Европы-2020 он все четыре игры провёл в запасе.

Себастьян Ларссон делит третье место по числу игр за сборную Швеции — 133 (10 голов). Столько же отыграл голкипер Андреас Исакссон, на 10 матчей больше провёл другой вратарь Томас Равелли, а рекорд принадлежит Андерсу Свенссону (148 матчей, 21 гол). Ларссон отыграл также все четыре встречи на Евро-2020. Кроме того, на его счету Евро-2008, 2012, 2016 и ЧМ-2018.

Густав Свенссон участвовал только в ЧМ-2018 и Евро-2020, проведя на последнем 1 поединок. Всего на его счету 32 матча за сборную.

Наконец Маркус Берг провёл за национальную команду 90 матчей, забив 24 гола. На Евро-2020 на его счету все четыре встречи, а также он участвовал в Евро-2016 и ЧМ-2018.

Гранквист и Берг ранее защищали цвета «Краснодара» — с 2013 по 2018 и с 2019 по 2021 год соответственно.