Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски останется в клубе в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe. 32-летним поляком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал». Однако сам форвард не горит желанием покидать клуб до истечения контракта, который действует до лета 2024 года.

При этом агент игрока Пини Захави, напротив, хочет убедить его сменить клуб и считает, что наилучшим для него вариантом станет «Реал». При этом президент «Реала» Флорентино Перес, по слухам, не готов идти на серьёзные траты этим летом.

Левандовски играет за «Баварию» с лета 2014 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром бундеслиги с 41 голом в 29 матчах. Всего на счету форварда в сезоне-2020/21 39 игр и 48 мячей.